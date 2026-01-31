;

Johnny Herrera reacciona a los incidentes de barristas de la U en el Estadio Nacional: “Es la primera vez...”

El ídolo del cuadro azul repudió el actuar de los barristas que realizaron serios desmanes en el empate ante Audax Italiano.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

La Liga de Primera 2026 tuvo un bochornoso comienzo. Universidad de Chile igualó sin goles ante Audax Italiano, en un deslucido partido que se vio marcado por graves incidentes protagonizado por barristas azules en el Estadio Nacional.

Los hechos ocurridos en Ñuñoa no dejaron indiferente a nadie y provocó una serie de reacciones. Una de ellas fue la de Johnny Herrera, ídolo y excapitán de la U, quien realizó una potente descarga en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

ADN

“Se anunció este vandalismo en contra de su propio club, del club que muchos de ellos dicen querer. Acá las acciones se tienen que tomar de principio a fin y castigar con todo el peso de la ley posible, porque insisto, no voy a ir a un estadio y querer quemarlo", comenzó señalando.

“Hay una foto de los gallos peleando con la seguridad y una niñita de 10 años atrás sin entender nada, entonces a mí me da pena”, agregó Herrara.

En esa línea, el ídolo azul expuso: “Me tocó muchas veces estar ahí, me tocó muchas veces estar en la barra, estar en la cancha, pero nunca, en todos los años que yo llevo en el fútbol y más de 20 metido en la Universidad de Chile, nunca vi y escuché que ellos iban a atentar en contra de su propio club. Es la primera vez que lo veo y me da pena”.

Finalmente, el otrora arquero lamentó las sanciones que pueda recibir el club: “La U se va a quedar con muchos partidos sin gente. Yo creo que el club también toma decisiones, no por llenar el estadio le vas a vender entrada a cualquier persona. Que estén todos en registro de hincha o que solamente puedan ir los abonados".

