EN VIVO. Deportes Limache vence a Colo Colo en su estreno por la Liga de Primera 2026

‘Tomateros’ y el ‘popular’ arrancan con todo el un campeonato donde los objetivos para ambos son claros. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

La temproada 2026 del fútbol chileno ya está en marcha, La Liga de Primera arranca este viernes en el Estadio Nacional, pero la espera para los hinchas de Deportes Limache y Colo Colo tendrá que ser un poco más.

Al mediodía de este sábado 31 de enero, ‘tomateros’ y el ‘popular’ se medirán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaiso, en lo que será el debut de ambos.

Mientras el local buscará levantar el ánimo tras quedar eliminado en las semifinales de la Supercopa 2026 ante Coqiuimbo Unido de manera dramática, el visitante tiene la presión insostenible de arrancar bien un torneo donde tendrá, como siempre, la obligación de levantar el título.

Limache vs Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Limache y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 31 de enero

  • 12:00 hrs | Deportes Limache vs Colo Colo Estadio Elías Figueroa Brander

