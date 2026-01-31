;

“Me dijeron que venir a Chile no era algo bueno, pero yo no lo creo así... Mi sueño siempre fue jugar acá”

“Quiero sumar minutos, ganar mucha confianza y si Dios quiere ir a Europa”, afirmó Favian Loyola a ADN Deportes tras debutar con la camiseta de Audax Italiano ante Universidad de Chile.

Bastián Lizama

Instagram @favian10yola

Instagram @favian10yola

La Liga de Primera 2026 tuvo un accidentado inicio, luego de que Universidad de Chile y Audax Italiano igualaran sin goles en un duelo que se vio empañado por graves incidentes protagonizado por barristas azules en el Estadio Nacional.

Al margen de los negativos hechos ocurridos en Ñuñoa, el encuentro contó con un especial debut. Favian Loyola, volante chileno-estadounidense que fichó por los “Itálicos” tras quedar libre del Orlando City de la MLS, disputó su primer partido en el Campeonato Nacional.

Revisa también:

ADN

Tras el partido, el joven extremo de 20 años conversó con ADN Deportes sobre su llegada al fútbol chileno y explicó como se gestó su fichaje en el cuadro de La Florida.

“Es dificil empatar acá con nuevos jugadores. Mentalmente quedamos muy fuertes, tenemos un equipo muy fuerte, así que seguimos”, comenzó declarando el seleccionado de La Roja Sub 20 sobre la igualdad ante la U.

- ¿Cómo se dio su arribo a Audax Italiano?

Te hablo en serio, siempre ha sido mi sueño jugar acá en Chile. Tengo un amor por Chile, por eso elegí a la selección chilena y ahora estoy jugando. Era un sueño estar en el banco viendo los hinchas y cómo juegan acá. Es muy difícil no jugar de local en Chile, pero fue muy bueno.

- ¿Por qué eligió Audax y no otro club del fútbol chileno?

Audax siempre se me acercó con mucho amor, con mucho empuje. Siento que el presidente y los profes de acá me empujan como un jugador joven para dar mi máximo potencial en Chile.

- ¿Fue dificil la decisión de dejar Estados Unidos para venir a Chile?

No, no fue muy difícil. La gente de Estados Unidos y de acá me dijeron que venir a jugar a Chile no era algo bueno, pero yo creo que es algo bueno para un joven. Estoy jugando mis primeros minutos en el primer equipo y eso es algo que empuja a cualquier jugador para jugar en un nivel muy alto, en Europa o en Estados Unidos donde estaba.

- ¿Qué objetivos se plantea en su llegada al fútbol chileno?

Sumar minutos, dar lo máximo y ganar mucha confianza en todos los juegos. Y si Dios quiere ir a Europa. Yo soy italiano también, así que tengo eso también a mi favor.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad