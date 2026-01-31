“Me dijeron que venir a Chile no era algo bueno, pero yo no lo creo así... Mi sueño siempre fue jugar acá”

La Liga de Primera 2026 tuvo un accidentado inicio, luego de que Universidad de Chile y Audax Italiano igualaran sin goles en un duelo que se vio empañado por graves incidentes protagonizado por barristas azules en el Estadio Nacional.

Al margen de los negativos hechos ocurridos en Ñuñoa, el encuentro contó con un especial debut. Favian Loyola, volante chileno-estadounidense que fichó por los “Itálicos” tras quedar libre del Orlando City de la MLS, disputó su primer partido en el Campeonato Nacional.

Tras el partido, el joven extremo de 20 años conversó con ADN Deportes sobre su llegada al fútbol chileno y explicó como se gestó su fichaje en el cuadro de La Florida.

“Es dificil empatar acá con nuevos jugadores. Mentalmente quedamos muy fuertes, tenemos un equipo muy fuerte, así que seguimos”, comenzó declarando el seleccionado de La Roja Sub 20 sobre la igualdad ante la U.

- ¿Cómo se dio su arribo a Audax Italiano?

Te hablo en serio, siempre ha sido mi sueño jugar acá en Chile. Tengo un amor por Chile, por eso elegí a la selección chilena y ahora estoy jugando. Era un sueño estar en el banco viendo los hinchas y cómo juegan acá. Es muy difícil no jugar de local en Chile, pero fue muy bueno.

- ¿Por qué eligió Audax y no otro club del fútbol chileno?

Audax siempre se me acercó con mucho amor, con mucho empuje. Siento que el presidente y los profes de acá me empujan como un jugador joven para dar mi máximo potencial en Chile.

- ¿Fue dificil la decisión de dejar Estados Unidos para venir a Chile?

No, no fue muy difícil. La gente de Estados Unidos y de acá me dijeron que venir a jugar a Chile no era algo bueno, pero yo creo que es algo bueno para un joven. Estoy jugando mis primeros minutos en el primer equipo y eso es algo que empuja a cualquier jugador para jugar en un nivel muy alto, en Europa o en Estados Unidos donde estaba.

- ¿Qué objetivos se plantea en su llegada al fútbol chileno?

Sumar minutos, dar lo máximo y ganar mucha confianza en todos los juegos. Y si Dios quiere ir a Europa. Yo soy italiano también, así que tengo eso también a mi favor.