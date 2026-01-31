Montaron un call center y tenían horario fijo: los delincuentes que estafaban a casi 30 adultos mayores por día / Diego Martin

Por casi tres años, dos sujetos se hicieron pasar por oficinistas, tenían horario fijo y de colación en un supuesto “call center”. Allí, lograron un botín por más de $2 mil millones.

Se trata de Luis Elvis López Canales y Cristián Alejandro Jara Castro, ambos montaron una red de estafas telefónicas con la que estafaron a diversos adultos mayores.

En un reportaje publicado por The Clinic, contaron parte de la historia de ambos sujetos, la cual partió cuando compartieron celda en la cárcel de Talca en 2014.

Montaron un call center: trabajaban de 09:00 horas a 17:00 horas

Los sujetos, tras obtener la libertad tenían un plan entre manos. Ficharon a Óscar Muñoz, con quien distribuyeron la jefatura de la organización.

Se instalaron en siete casas para acondicionarlas como una fachada de oficina en barrios acomodados, con el propósito de no levantar sospechas.

Tras ello, comenzaron a contratar gente (operadores de call center) y tenían turnos de trabajo de 09:00 horas a 17:00 horas. Incluso, tenían un espacio destinado a la colación.

Adquirieron la máquina llamada DMTF-Dual Tone Multi Frequency, con la cual escaneaban las claves cuando los clientes tecleaban las claves en sus celulares. Con ella, lograron estafar a cerca de 30 adultos mayores diariamente haciéndose pasar por oficinistas.

Tenían una vida de lujo

Pablo Godoy, subprefecto de la BRICO, en diálogo con el medio antes citado, explicó que “tenían un nivel de vida desde cirugía estética, lugares acomodados donde vivían, autos de alta gama, viajes al extranjero, hoteles, buenos restaurantes. Lo que hizo pensar en un principio que estaban asociados al tráfico de droga, pero el giro era estafa".

De hecho, se estima que la banda del call center logró un botín superior a los $2 mil millones. Con el dinero, los delincuentes se fueron de viaje a Europa, pagaron cirugías plásticas, compraron más de 20 autos y se construyeron mansiones.

“Lo habitual es que se detenga a los testaferros o terceras personas, pero en este caso hemos detenido a lo que llamaríamos una base de operativa de call center que estafaba a personas de la tercera edad”, comentó a The Clinic el fiscal jefe de Alta Complejidad del Maule, Francisco Soto, quien solicitó penas de entre 16 a 18 años para los cabecillas de la estafa.