Alcaldes oficialistas apoyan a Toledo por crítica a Alessandri por traspaso a los SLEP / Manuel Lema Olgun

Los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic, y de Quinta Normal, Karina Delfino, respaldaron al edil de Puente Alto, Matías Toledo, luego de que cuestionara al alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri.

Los cuestionamientos de parte de los ediles se dan luego de solicitar al presidente electo José Antonio Kast frenar el traspaso de colegios municipales al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

La controversia se originó tras la difusión de un registro audiovisual en el que Toledo criticó a Alessandri por realizar la solicitud sin consultar al conjunto de los municipios, señalando que la acción no representaba al municipalismo.

A través de redes sociales, Vodanovic expresó su preocupación por la conducción de la ACHM, afirmando que se han impulsado posturas sectoriales sin considerar la diversidad de realidades comunales.

En tanto, Delfino sostuvo que el debate sobre educación debe darse con responsabilidad y sin utilizarlo como una disputa política, asegurando que la solicitud no reflejó la posición del mundo municipal.

El traspaso de colegios municipales a los SLEP ha generado divisiones entre alcaldes y sectores políticos. Mientras el futuro gobierno ha planteado revisar el proceso, otros jefes comunales han advertido que pausar la implementación podría significar un retroceso.