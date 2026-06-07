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Nadie lo detiene: Antonelli se queda con el GP de Mónaco y consolida su liderato en la Fórmula 1

El italiano de 19 años se impuso en una accidentada competencia y sumó su quinto triunfo consecutivo en la temporada.

Daniel Ramírez

Nadie lo detiene: Antonelli se queda con el GP de Mónaco y consolida su liderato en la Fórmula 1

Nadie lo detiene: Antonelli se queda con el GP de Mónaco y consolida su liderato en la Fórmula 1 / Rudy Carezzevoli

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se quedó este domingo con la victoria en un accidentado Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, competencia que estuvo marcada por incidentes, abandonos y múltiples sanciones.

La prueba comenzó con sobresaltos desde la largada. Max Verstappen, de Red Bull, no logró aprovechar su posición de privilegio en la parrilla y terminó abandonando prematuramente tras un complicado inicio que lo dejó fuera de la lucha por los puntos.

Mostrando una sólida actuación de principio a fin, el joven italiano de 19 años logró imponerse para llevarse el triunfo en las calles de Mónaco. Detrás del ganador, Lewis Hamilton llevó su Ferrari hasta la segunda posición, mientras que Isack Hadjar (Red Bull) consiguió el tercer lugar del podio, beneficiado por una sanción aplicada a otros rivales.

Con este resultado, Antonelli sumó su quinto triunfo consecutivo en la temporada y consolidó aún más su posición como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1.

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