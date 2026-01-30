;

VIDEO. Lo habían avisado: hinchas de la U causan desmanes y provocan la suspensión momentánea del partido ante Audax Italiano

Los barristas se agruparon en los pasillos de la Galería Sur del Estadio Nacional, desde donde comenzaron a gestar su plan.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

La barra brava de la Universidad de Chile cumplió con su palabra. Tal como lo adelantaron mediante un comunicado en redes sociales, provocaron la suspensión del partido ante Audax Italiano en el arranque de la Liga de Primera.

Los de Abajo hicieron un llamado a no ocupar la Galería Sur del Estadio Nacional, algo que se cumplió hasta antes del inicio del encuentro.

Una vez comenzado el partido, se iniciaron los cánticos contra la dirigencia, pero lo más grave ocurrió cuando varios hinchas comenzaron a lanzar bengalas hacia el interior de la cancha. Algunas cayeron sobre el césped, mientras que otras quedaron en la pista atlética.

ADN

Ante esta situación, los guardias tácticos se movilizaron rápidamente hacia el sector ubicado detrás del arco defendido por Gabriel Castellón, atentos a un eventual intento de ingreso de barristas al campo de juego.

La situación empeoró por completo por en el segundo tiempo, cuando los barristas armaron un incendio en la Galería Sur.

Debido a esta situación, Gastón Phillipe, el arbitro del compromiso, decidió por suspender momentáneamente el encuentro.

