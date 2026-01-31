“Tuve acercamientos con la UC... A cualquiera le llama la atención jugar en un equipo grande, quien sabe más adelante”

Universidad de Chile y Audax Italiano firmaron un empate sin goles en el inicio de la Liga de Primera 2026, en un partido que se vio empañado por graves incidentes de barristas azules en las tribunas del Estadio Nacional.

Uno de los jugadores que estuvo en cancha fue Michael Vadulli, delantero de los “Itálicos”, quien tras el pitazo final conversó con ADN Deportes y lamentó los hechos ocurridos en Ñuñoa. Además, se refirió a su fallida llegada a Universidad Católica en este mercado de pases.

“Es lamentable, porque esto es un espectáculo para la gente. Nosotros siempre queremos que salga todo bien y al final se termina parando por cosas fuera de la cancha. Ellos se hacen sentir, no me meto en esos temas, pero sí es lamentable porque se termina manchando un lindo partido”, declaró el extremo de 27 años en la zona mixta del Estadio Nacional.

- ¿Cree que el partido debió ser suspendido?

No, a esa altura los dos equipos concentraron, estábamos acá en la cancha y esperamos todo el día para jugar. Era un lindo partido y en lo personal no quería que se llegara a esa medida, que se jugara de todas maneras porque queríamos ganar. Estábamos con las ganas.

- Al margen de los incidentes, ¿cómo vio a los nuevos refuerzos de Audax?

Los refuerzos muy bien, se vienen acoplando a nosotros y a lo que veníamos haciendo, estuvieron en los partidos amistosos puliendo nuestra idea de juego. Todos los que llegaron lo hicieron bien en su primera partido y espero que con el tiempo se vayan afiatando.

- En ese sentido, sobre el mercado de pases, ¿fue real la opción que tuvo de llegar a Universidad Católica?

La verdad es que sí, hubo acercamientos, pero nada concreto. Yo sabía que tenía contrato con Audax, entonces desde el primer minuto mi pensamiento era estar en Audax y cumplir mi contrato, que todavía me queda un año. Más allá de lo que salía en las redes de que me iba o me quedaba, yo sabía que me quedaba un año y mientras no haya algo concreto no me iba a salir de foco.

- Más allá de eso, ¿lo pone contento sonar en un equipo como la UC?

Sí, obvio, yo creo que a cualquier jugador le llama la atención jugar en un equipo grande, en cualquiera de los tres, que son equipos buenos y todos sabemos lo que son. Obviamente me pone contento, pero no me quita de foco, no me saca de lo que estoy haciendo. Me gustaría seguir cumpliendo partidos, marcando hitos acá en Audax, manteniendo un buen nivel y quién sabe lo que eso lleva más adelante.