Colo Colo acelera en el mercado y se acerca a un nuevo refuerzo: negociaciones avanzadas
Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno que pertenece al Real Salt Lake de la MLS, está cerca de convertirse en nuevo refuerzo albo para la temporada 2026.
Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes y, por ahora, su prioridad es clara: sumar un volante central tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.
En ese escenario, en las últimas horas surgió un sopresivo nombre. Se trata de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno de 27 años que desde 2018 milita en el Real Salt Lake de la MLS.
El jugador formado en San Lorenzo y con pasos por San Luis de Quillota es uno de los tres nombres que maneja Blanco y Negro para potenciar la zona de volantes. De hecho, hoy aparece como la opción más avanzada para arribar a Macul.
Según informó el periodista César Luis Merlo, Colo Colo tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Ruiz. “Las charlas están en etapa final por un préstamo de un año con opción de compra”, detalló el comunicador.
En caso de concretarse la operación, el volante argentino-chileno se convertiría en el sexto refuerzo del “Cacique” para 2026, luego de las llegadas de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y los delanteros Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.
En la última temporada, Pablo Ruiz jugó 26 partidos y entregó dos asistencias, sumando un total de 1.416 minutos en cancha. Desde su llegada al Real Salt Lake en 2018, registra un total de 151 encuentros jugados, 7 goles y 14 asistencias.
