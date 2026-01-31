Colo Colo acelera en el mercado y se acerca a un nuevo refuerzo: negociaciones avanzadas

Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes y, por ahora, su prioridad es clara: sumar un volante central tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

En ese escenario, en las últimas horas surgió un sopresivo nombre. Se trata de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno de 27 años que desde 2018 milita en el Real Salt Lake de la MLS.

El jugador formado en San Lorenzo y con pasos por San Luis de Quillota es uno de los tres nombres que maneja Blanco y Negro para potenciar la zona de volantes. De hecho, hoy aparece como la opción más avanzada para arribar a Macul.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Colo Colo tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Ruiz. “Las charlas están en etapa final por un préstamo de un año con opción de compra”, detalló el comunicador.

En caso de concretarse la operación, el volante argentino-chileno se convertiría en el sexto refuerzo del “Cacique” para 2026, luego de las llegadas de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y los delanteros Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

En la última temporada, Pablo Ruiz jugó 26 partidos y entregó dos asistencias, sumando un total de 1.416 minutos en cancha. Desde su llegada al Real Salt Lake en 2018, registra un total de 151 encuentros jugados, 7 goles y 14 asistencias.