Estos son los únicos partidos de la Copa Chile que transmitirá TNT Sports este fin de semana

El certamen copero arranca este viernes con la disputa de la fase de grupos, aunque por ahora solo competirán equipos de la Primera B.

Javier Catalán

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO / Leonardo Rubilar

Este fin de semana arranca la temporada 2026 del fútbol chileno, con el inicio de la Liga de Primera y la Copa Chile, torneo que en sus primeras semanas solo contará con equipos de la Primera B.

Esto se debe a que la Liga de Ascenso está programada para comenzar el próximo 20 de febrero, por lo que se aprovecharán estos días para que los clubes de la categoría de plata disputen las dos primeras fechas de la fase de grupos del torneo copero.

Eso sí, para esta jornada inaugural de la Copa Chile, solo habrá dos partidos que serán transmitidos por TNT Sports, ambos correspondientes a importantes clásicos regionales.

Revisa también:

ADN

El primero será el duelo entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, que se jugará el sábado 31 de enero a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

El otro encuentro televisado será el Clásico del Maule, que enfrentará a Curicó Unido y Rangers de Talca el domingo 1 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

Así se jugará la fecha 1 de la Copa Chile solo con los equipos de la Primera B

  • Viernes 30 de enero | 19:00 horas | Deportes Antofagasta vs. Cobreloa | Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
  • Sábado 31 de enero | 18:00 horas | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco | Estadio Bicentenario Chinquihue
  • Sábado 31 de enero | 20:00 horas | Deportes Copiapó vs. San Luis de Quillota | Luis Estadio Valenzuela Hermosilla
  • Sábado 31 de enero | 20:00 horas | Deportes Santa Cruz vs. Magallanes | Estadio Estadio Joaquín Muñoz
  • Sábado 31 de enero | 20:30 horas | Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica | Estadio Tierra de Campeones
  • Domingo 1 de febrero | 18:00 horas | Deportes Recoleta vs. Unión Española | Estadio Municipal de Recoleta
  • Domingo 1 de febrero | 18:00 horas | Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers | Estadio Municipal de San Felipe
  • Domingo 1 de febrero | 20:30 horas | Curicó Unido vs. Rangers de Talca | Estadio Joaquín Muñoz

