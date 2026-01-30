Con sueldos de hasta $1.8 millones: Ministerio de Agricultura abre puestos de trabajo y así puedes postular

En distintos momentos del año empresas, instituciones u organizaciones abren una serie de vacantes laborales para que técnicos y profesionales se unan a sus equipos de trabajo.

Tal es el caso del Ministerio de Agricultura, cartera de Gobierno que actualmente está en busca de trabajadores para desempeñarse en distintos rubros en ciertas regiones de Chile.

Los puestos disponibles se encuentran publicados en línea. En tanto, las remuneraciones van a depender del rubro, pero, en algunos casos, podrían llegar a ser de hasta $1.8 millones.

¿Qué trabajos ofrece el Ministerio de Agricultura?

De acuerdo a lo publicado, los empleos disponibles en el Ministerio de Agricultura son los siguientes:

11 ingenieros(as) forestales para fiscalización de Tarapacá a Aysén en Conaf (desde Tarapacá a Aysén): $1.621.849 de renta bruta.

3 jefaturas de Brigada para Combate de Incendios Forestales (Temuco): $1.033.820 de renta bruta.

Asistente de finanzas y administración en la Oficina Provincial Cautín Corfo (Temuco): $794.009 de renta bruta.

Profesional para la sección administración del Departamento de Finanzas y Administración en la Oficina Regional de Tarapacá (Iquique): $1.847.733 de renta bruta.

Administrativo(a) de apoyo, Agencia de Área Licantén (Licantén): $963.276 de renta bruta.

Técnico de Apoyo, Unidad Administración y Finanzas, Oficina de Partes (Puerto Montt): $1.157.695 de renta bruta.

Administrativo(a) para la sección de Recursos Humanos en la Oficina Regional de Tarapacá, Corfo (Iquique): $890.986 de renta bruta.

Las personas interesadas en postular a uno de los trabajos publicados, deben acceder al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí).

Tras ello, hay que seleccionar “Convocatorias” y luego apretar la opción de “Ministerio de Agricultura”.

Quienes cumplan con los requisitos solicitados, pueden postular seleccionando la oferta laboral de interés y acceder a “Ver Bases”. Por último, tienen que seguir los pasos que se indican en la plataforma.