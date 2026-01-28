Ola de calor en Chile: Minsal refuerza campaña para proteger a los niños de las altas temperaturas / vvvita

Ante el aumento de las temperaturas en Chile, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una campaña preventiva orientada a padres, madres y cuidadores, con el objetivo de proteger la salud de niños y niñas del calor extremo.

Desde la cartera sanitaria enfatizaron la importancia de adoptar medidas simples pero efectivas para evitar complicaciones asociadas a la exposición prolongada al sol, especialmente en los grupos más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones entregadas, el Minsal indica aplicar protector solar con factor 50 al menos 30 minutos antes de la exposición al sol, además de reaplicarlo cada dos horas .

Asimismo, se recalca la necesidad de una correcta hidratación, priorizando el consumo de agua por sobre bebidas azucaradas, con el fin de prevenir la deshidratación y ayudar a regular la temperatura corporal.

En cuanto a la exposición solar, la autoridad sanitaria aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación, particularmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

También se recomienda optar por vestimenta ligera, holgada y de colores claros, que facilite la ventilación corporal y reduzca la acumulación de calor.

Finalmente, el Ministerio de Salud llamó a estar atentos a los síntomas de alerta, como piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza, mareos y náuseas , signos que podrían indicar un golpe de calor. En estos casos, se debe buscar atención médica de forma inmediata.

Revisa las recomendaciones: