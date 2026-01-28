;

Ola de calor en Chile: Minsal refuerza campaña para proteger a los niños de las altas temperaturas

Las recomendaciones buscan reducir riesgos asociados a la exposición solar, la deshidratación y los golpes de calor.

Javiera Rivera

Ola de calor en Chile: Minsal refuerza campaña para proteger a los niños de las altas temperaturas

Ola de calor en Chile: Minsal refuerza campaña para proteger a los niños de las altas temperaturas / vvvita

Ante el aumento de las temperaturas en Chile, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una campaña preventiva orientada a padres, madres y cuidadores, con el objetivo de proteger la salud de niños y niñas del calor extremo.

Desde la cartera sanitaria enfatizaron la importancia de adoptar medidas simples pero efectivas para evitar complicaciones asociadas a la exposición prolongada al sol, especialmente en los grupos más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones entregadas, el Minsal indica aplicar protector solar con factor 50 al menos 30 minutos antes de la exposición al sol, además de reaplicarlo cada dos horas.

Asimismo, se recalca la necesidad de una correcta hidratación, priorizando el consumo de agua por sobre bebidas azucaradas, con el fin de prevenir la deshidratación y ayudar a regular la temperatura corporal.

Revisa también

ADN

En cuanto a la exposición solar, la autoridad sanitaria aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación, particularmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

También se recomienda optar por vestimenta ligera, holgada y de colores claros, que facilite la ventilación corporal y reduzca la acumulación de calor.

Finalmente, el Ministerio de Salud llamó a estar atentos a los síntomas de alerta, como piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza, mareos y náuseas, signos que podrían indicar un golpe de calor. En estos casos, se debe buscar atención médica de forma inmediata.

Revisa las recomendaciones:

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad