Por hasta 6 horas: Enel anuncia corte de luz en 3 comunas de Santiago para este sábado 31 de enero

Sernac pide a empresas eléctricas iniciar proceso de compensaciones por prolongados cortes de luz / Diego Martin

Durante esta jornada, Enel anunció un nuevo corte de luz en tres comunas de la región Metropolitana para este sábado 31 de enero.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en ciertas zonas de la capital.

El corte de energía se prolongará por hasta 6 horas en algunas localidades. En tanto, las comunas afectadas son: Lampa, Independencia y Quinta Normal.

A continuación, las zonas y los horarios en los que se producirá la interrupción del servicio:

Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas.

Ampliar

Independencia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.