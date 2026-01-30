Carabineros rescata a mujer de 44 años tras sufrir descompensación pulmonar en volcán Tupungato

Carabineros desplegó este viernes un operativo de rescate en alta montaña en el volcán Tupungato, en la región Metropolitana, tras la emergencia médica sufrida por una mujer de 44 años que realizaba una excursión junto a otras siete personas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por sus acompañantes, la afectada presentó una descompensación pulmonar que le impidió continuar avanzando en una zona de difícil acceso, lo que motivó la solicitud de ayuda.

Ante el riesgo que implicaban las condiciones del terreno y la altura, se activó un trabajo conjunto entre personal del GOPE y la Prefectura Aérea de Carabineros.

El operativo incluyó el despegue de un helicóptero institucional con un paramédico a bordo, que permitió ubicar a la mujer cerca de las 08:45 horas.

Tras ser estabilizada en la aeronave, fue evacuada vía aérea y trasladada hasta la exPosta Central, donde recibió atención médica especializada.