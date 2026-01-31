;

VIDEO. Azul Azul promete penas del infierno para siete nuevos hinchas identificados en desórdenes del pasado viernes ante Audax

Desde La Cisterna siguen en pie de guerra con los “hinchas” más radicales del cuadro universitario.

Con un pobre empate sin goles, entre la Universidad de Chile y el Audax Italiano, arrancó de manera oficial la Liga de Primera 2026, duelo que estuvo marcado por los graves incidentes que provocaron los hinchas azules en el Estadio Nacional.

Fanáticos univesitarios que, molestos por las alzas de precios por parte de Azul Azul, además el castigo que aplicó la ANFP a cerca de 3 mil hinchas que no pudieron dicer presente en Ñuñoa, las emprendieron contra el espectáculo que intentaron dar el ‘Romántico Viajero’ y los ‘itálicos’.

Los comunicados de diversas autoridades no se hicieron esperar, los cuales continuaron este sábado por parte de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile.

“Universidad de Chile ha identificado gracias al sistema biométrico a siete sujetos que cometieron desórdenes y desmanes en la galería sur del Estadio Nacional durante el partido contra Audax Italiano, la noche del viernes”, esgrimieron.

Agregan que “a estas siete personas, como a las demás que serán identificadas en las próximas horas por el sistema de reconocimiento facial, se les presentarán en los próximos días querellas nominativas, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, y se hará pública su identidad”.

“Esta mañana, como Club nos hicimos parte en la querella contra los cuatro individuos que fueron detenidos por Carabineros el viernes durante el partido contra Audax Italiano. La investigación durará 60 días y, en ese periodo, los sujetos tendrán prohibición de ingreso a los estadios. A la audiencia de formalización realizada este mediodía en el Centro de Justicia también comparecieron el Ministerio Público y la SEREMI de Seguridad Pública”, complementaron.

Finalmente, cerraron sosteniendo que “ppodemos informar que todos los daños del sector sur del Estadio Nacional fueron reparados. Esto consistió en limpieza, pintura, reemplazo de asientos destruidos y reparación de baños”, indicaron desde la Universidad de Chile

