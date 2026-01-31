;

FOTOS. No quieren más problemas: la impecable decisión de la Universidad de Chile con el Estadio Nacional

Desde la directiva azul tomaron medidas pensando en el partido de este sábado.

Gonzalo Miranda

Reparaciones en el Estadio Nacional

Reparaciones en el Estadio Nacional

El jueves avisaron que lo harían, el viernes cumplieron y este sábado las consecuencias fueron visibles. “Hinchas” de la Universidad de Chile generaron graves disturbios en las últimas en el Estadio Nacional en lo que fue el debut oficial de los azules en la Liga de Primera.

Los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ destruyeron parte de la galería sur del principal recinto deportivo del país en “protesta” por las alzas de precios en el valor de abonos y entradas, además de reclarmar contra el castigo de la ANFP a cerca de 3 mil hinchas.

Las imágenes que dejaron el viernes por la noche fueron dantescas: sillas rotas, carteles publicitarios destruidos, rejas completamente devastadas y varias filas de asientos quemadas.

Azul Azul, responsable del evento deportivo se quedó hasta altas horas de la madrugada en Ñuñoa intentando arreglar los destrozos, situación que continuó este sábado: “Nuestro Club completó la primera fase de limpieza del sector sur del Estadio Nacional”, esgrimieron en sus redes sociales.

Ya durante la tarde, la concesionaria se encargó de la reposición de las butacas quemadas en el sector: “fueron reemplazadas y el sector sur del Estadio Nacional ya está en condiciones de recibir a Las Leonas en su amistoso de hoy, a las 19 horas, contra River Plate”.

