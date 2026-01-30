Con un pobre empate sin goles, entre la Universidad de Chile y el Audax Italiano, arrancó de manera oficial la Liga de Primera 2026, duelo que estuvo marcado por los graves incidentes que provocaron los hinchas azules en el Estadio Nacional.

Fanáticos univesitarios que, molestos por las alzas de precios por parte de Azul Azul, además el castigo que aplicó la ANFP a cerca de 3 mil hinchas que no pudieron dicer presente en Ñuñoa, las emprendieron contra el espectáculo que intentaron dar el ‘Romántico Viajero’ y los ‘itálicos’.

A la condena por parte de la Universidad de Chile por los incidentes, se sumó en horas de la noche la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quienes emitireron un severo comunicado no solo contra los universitarios, sino que además contra el Estado.

"La ANFP rechaza y condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, durante el encuentro que dio inicio a la Liga de Primera Mercado Libre de 2026″, parten indicando en el escrito.

Agregan que “lo ocurrido hoy viene antecedido por una serie de manifestaciones que exigen abordar este problema como una prioridad país”.

“Esta crisis de seguridad ha permeado las barras bravas y hoy amenaza con impedir el normal funcionamiento del fútbol, y coartar la libertad de las personas, los niños y las familias de poder disfrutar de un espectáculo deportivo en un estadio”, complementaron.

Agregaron en que “han sido insistentes los llamados que la ANFP ha manifestado en diversas instancias para levantar mesas de trabajo permanentes que nos permitan frenar la violencia asociada a las barras bravas del fútbol”.

“Hoy es necesario insistir y perseverar en buscar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más”, escribieron.

Cerraron con que “la violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho. Es tarea de todos hacer de nuestros espectáculos un evento para la familia”, finalizaron desde la ANFP.