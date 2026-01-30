“Un faro contra el crimen”: Kast estrecha lazos con Bukele tras reunión en El Salvador

El presidente electo José Antonio Kast sostuvo este viernes un encuentro bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, instancia marcada por un fuerte énfasis en seguridad y combate al crimen organizado, en el marco de la gira internacional que el líder chileno realiza por Centroamérica.

Tras la reunión, Kast valoró las políticas impulsadas por el gobierno salvadoreño y calificó al país como “un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado”, afirmando que “tenemos mucho que aprender de ustedes”.

En esa línea, sostuvo que la experiencia de El Salvador demuestra que “cuando uno no interviene en el momento oportuno, las consecuencias son graves”.

El presidente electo también se refirió al sistema penitenciario salvadoreño, señalando que, más allá del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), “hay rehabilitación para quienes cometen delitos menores”, mientras que quienes permanecen en ese recinto “han cometido crímenes graves, algunos incluso múltiples asesinatos”.

Por su parte, Bukele destacó la trayectoria de Kast y el resultado de la elección presidencial en Chile, afirmando que el país “ha tomado el rumbo correcto al elegirlo”.

Asimismo, subrayó que El Salvador está dispuesto a compartir su experiencia en seguridad: “Lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, para que ustedes tomen lo que consideren que pueden aplicar”.

Respecto a la cooperación futura, Kast descartó que personas vinculadas al crimen organizado extranjero puedan cumplir condenas fuera del país, asegurando que “cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile y tras eso será extraditada a su país de origen”.

Bukele, en tanto, confirmó una eventual visita a Chile, aunque puso en duda su presencia en el cambio de mando del próximo 11 de marzo.