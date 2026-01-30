50 diputados piden a Presidente Boric cambiar clasificación del cannabis y frenar su criminalización

Un total de 50 diputadas y diputados del oficialismo solicitó al presidente Gabriel Boric su intervención directa para corregir la aplicación de la Ley 21.575 (Ley Antinarco) y avanzar en la reclasificación del cannabis, con el objetivo de poner fin a la criminalización de usuarios y pacientes medicinales.

La iniciativa, encabezada por Ana María Gazmuri (AH) y Jorge Brito (FA), apunta a la falta de protocolos claros para policías y Fiscalía, lo que —según acusan— mantiene prácticas persecutorias pese a la entrada en vigencia de la normativa.

Gazmuri afirmó que “los pacientes y usuarios de cannabis medicinal siguen siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados y procesados”, y advirtió que la ley “sigue sin aplicación por la falta de protocolos a las policías y a la Fiscalía”.

“Terminar con la criminalización”

Añadió que la actual clasificación permite que la Fiscalía continúe actuando “de la misma manera persecutoria a raíz de la clasificación actual del cannabis”.

En tanto, Brito sostuvo que “la ley es clara, todos la debemos respetar” y señaló que la solicitud busca que el presidente “dé cumplimiento a su compromiso de terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile”.

En la carta, los parlamentarios alertan que la situación genera incerteza jurídica y aplicación desigual de la ley, y piden reclasificar el cannabis en el reglamento de la Ley 20.000 como condición clave para la correcta implementación de la normativa.