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Investigan homicidio a balazos en La Pintana: atacantes dispararon más de 30 veces

La víctima, un hombre de 35 años en situación de calle, murió tras recibir impactos balísticos en plena vía pública durante la madrugada de este sábado.

Verónica Villalobos

Investigan homicidio a balazos en La Pintana: atacantes dispararon más de 30 veces

Santiago

La Policía de Investigaciones de Chile indaga un homicidio con arma de fuego ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de La Pintana, donde desconocidos realizaron cerca de 30 disparos contra un hombre.

El crimen ocurrió alrededor de las 05:00 horas en la intersección de Joaquín Edwards Bello con Edith Magde Hunneus, en la población Santo Tomás, lugar donde sujetos atacaron a la víctima en plena vía pública.

El hombre recibió al menos dos impactos balísticos y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, recinto donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima correspondía a un ciudadano chileno de 35 años que se encontraba en situación de calle y no mantenía antecedentes penales.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables del ataque.

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