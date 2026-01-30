;

ONU al borde del colapso financiero por impago masivo de cuotas: estos son los países deudores

El organismo advierte riesgo operativo inmediato, ajustes presupuestarios y pérdida de liquidez ante retrasos persistentes de varios gobiernos.

Martín Neut

Asamblea ONU

Asamblea ONU / ANGELA WEISS

La Organización de las Naciones Unidas enfrenta una crisis financiera de liquidez provocada por el impago de cuotas de Estados miembros y la obligación de devolver fondos no utilizados, lo que pone en riesgo su funcionamiento operativo.

El secretario general António Guterres advirtió que la situación es “insostenible” y que se requieren “medidas inmediatas por parte de los Estados miembros” que mantienen deudas con el organismo, ya que podrían verse afectadas áreas clave como la ayuda humanitaria y las operaciones de paz.

Revisa también:

ADN

Según explicó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en noviembre pasado ya se había alertado que la devolución de cerca de 300 millones de dólares en créditos podía “desencadenar una crisis de liquidez”, señalando que hoy ese escenario “es inminente”. “Estos dos factores nos han colocado en una situación insostenible”, afirmó.

Pese a que más de 150 países cumplieron con sus pagos en 2025, la ONU cerró el año con 1.560 millones de dólares en cuotas pendientes, más del doble que en 2024.

Los países que le adeudan a la ONU

Los países que adeudan montos equivalentes a al menos dos años de aportes son Afganistán, Bolivia, Cabo Verde, Dominica, Ecuador, Ghana, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Togo y Venezuela. A ellos se suman Estados Unidos y Rusia, que también mantienen pagos pendientes.

Haq sostuvo que la organización ha recurrido durante años a reservas y ajustes presupuestarios para seguir operando, pero advirtió que “las reservas actuales no son suficientes para asegurar la liquidez necesaria. Es ahora o nunca”.

Ante este escenario, la ONU proyecta recortes presupuestarios, reducción de personal y ajustes en misiones políticas especiales, mientras insiste en que el pago oportuno de las cuotas es clave para evitar un impacto mayor en sus programas esenciales.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad