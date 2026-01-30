ONU al borde del colapso financiero por impago masivo de cuotas: estos son los países deudores

La Organización de las Naciones Unidas enfrenta una crisis financiera de liquidez provocada por el impago de cuotas de Estados miembros y la obligación de devolver fondos no utilizados, lo que pone en riesgo su funcionamiento operativo.

El secretario general António Guterres advirtió que la situación es “insostenible” y que se requieren “medidas inmediatas por parte de los Estados miembros” que mantienen deudas con el organismo, ya que podrían verse afectadas áreas clave como la ayuda humanitaria y las operaciones de paz.

Según explicó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en noviembre pasado ya se había alertado que la devolución de cerca de 300 millones de dólares en créditos podía “desencadenar una crisis de liquidez”, señalando que hoy ese escenario “es inminente”. “Estos dos factores nos han colocado en una situación insostenible”, afirmó.

Pese a que más de 150 países cumplieron con sus pagos en 2025, la ONU cerró el año con 1.560 millones de dólares en cuotas pendientes, más del doble que en 2024.

Los países que le adeudan a la ONU

Los países que adeudan montos equivalentes a al menos dos años de aportes son Afganistán, Bolivia, Cabo Verde, Dominica, Ecuador, Ghana, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Togo y Venezuela. A ellos se suman Estados Unidos y Rusia, que también mantienen pagos pendientes.

Haq sostuvo que la organización ha recurrido durante años a reservas y ajustes presupuestarios para seguir operando, pero advirtió que “las reservas actuales no son suficientes para asegurar la liquidez necesaria. Es ahora o nunca”.

Ante este escenario, la ONU proyecta recortes presupuestarios, reducción de personal y ajustes en misiones políticas especiales, mientras insiste en que el pago oportuno de las cuotas es clave para evitar un impacto mayor en sus programas esenciales.