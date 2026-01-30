;

Federico Mateos conversó con TNT Sports tras el partido contra Universidad de Chile. Este es su tercer club en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

“Me estoy tomando bien esta experiencia, este es un grupo bárbaro; la U juega muy bien, tiene un buen equipo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile y Audax Italiano abrieron la temporada 2026 del Campeonato Nacional. ‘Azules’ e ‘Itálicos’ igualaron 0-0 en un encuentro marcado por los incidentes que ocurrieron en el Estadio Nacional.

En conversación con TNT Sports, el refuerzo de Audax Italiano, Federico Mateos, dio sus impresiones del encuentro disputado este viernes.

“A veces estamos a un ritmo y bajarlo cuesta un poco, pero fue un partido trabado, la U juega muy bien, tiene un buen equipo, se pararon bien atrás”, comenzó el ex Universidad de Chile.

“Nos costó mucho entrar, hicimos el desgaste de llevar la pelota de un lado para otro, pero es parte de, es una cancha difícil, es importante sumar”, complementó.

Al ser consultado sobre lo que les faltó como equipo para poder superar a los dirigidos por ‘Paqui’ Meneghini, Mateos indicó que “quizás tener un poco más la pelota y llevarla de un lado a otro. Teníamos que tratar de hacer moverlos a ello que estaban bien parados, por momentos pudimos, pero no lo supimos aprovechar, este es el primer partido”

Finalmente, el futbolista de 32 años se refirió a su llega a Audax Italiano y que es su tercer equipo en nuestro país.

“Me estoy tomando bien esta experiencia, este es un grupo bárbaro de jugadores jóvenes con mucha hambre, me recibieron bien. Estoy orgulloso de los clubes de los que estuve”, cerró.

