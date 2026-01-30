“Creo que estos delincuentes, ni siquiera fanáticos de la U, vienen a hacer destrozos al estadio y dañan al equipo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Esta tarde, Universidad de Chile igualó 0-0 con Audax Italiano en un partido marcado por los incidentes provocados por un grupo de antisociales en la galería sur del Estadio Nacional.

En el exterior del recinto de Ñuñoa, un grupo de fanáticos conversaron con Radio ADN y entregaron sus impresiones de los incidentes.

“Es muy fome, todo fome. Desde el principio del partido estaban molestando, rompiendo las cuestiones, con el fuego ahí...”, comentó el fanático que se identificó como Milovan.

“Cada vez más fome la experiencia estadio, uno viene a disfrutar en familia, pero creo que estos delincuentes, ni siquiera fanáticos de la U, vienen a hacer destrozos al estadio”, complementó.

Por último, otro fanático entregó su opinión y recalcó que este tipo de acciones dañan al equipo.

“Se daña el equipo, después reclamamos que ningún equipo nos quiere arrendar por lo mismo, si ahora el Nacional cuesta un montón para que lo arrienden y mira como lo están dejando”, cerró.