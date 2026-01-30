El Estadio Nacional abrió sus puertas, pero en la Galería Sur faltó lo más reconocible: la barra de Universidad de Chile. En una señal clara de protesta, los hinchas decidieron no ingresar al sector que históricamente ocupan y, además, dejaron el lugar sin sus característicos lienzos, marcando una imagen poco habitual en Ñuñoa.

¿La razón? El malestar por el alza en los precios de entradas y abonos, sumado a la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP a más de 3.000 hinchas azules, tras los incidentes registrados en el duelo ante Coquimbo Unido en Santa Laura.

Junto al equipo de ADN.cl, te contamos todo lo que pasó en el Estadio Nacional y que no se alcanzó a ver en la transmisión oficial.

Incidentes, fuego y un intento de invasión

Producto de lo anterior, el inicio del partido estuvo marcado por serios incidentes en las tribunas. Cuando el reloj marcaba apenas 2 minutos, un solitario barrista de la U ingresó por la puerta 14 de la Galería Sur del Estadio Nacional con una bengala en su mano.

El sujeto arrojó el artefacto hacia la pista atlética del recinto y, en cuestión de segundos, se sumó otro grupo de barristas para intentar derribar la seguridad e ingresar al campo de juego.

La situación fue controlada tras la intervención de seguridad privada y Carabineros, quienes despejaron el sector, mientras el partido continuó con relativa normalidad.

Sin embargo, los incidentes se trasladaron a la puerta 16 de la Galería Sur, donde se registraron enfrentamientos entre barristas y personal policial, con lanzamiento de asientos y distintos proyectiles. En medio del desorden, el estadio emitió un llamado por altoparlantes advirtiendo que los hinchas estaban siendo identificados mediante reconocimiento facial.

Lejos de calmarse, el escenario empeoró en el entretiempo. Un grupo logró saltar las barreras de contención y protagonizó forcejeos con la seguridad privada, mientras en otro sector se encendió fuego en la pista atlética, obligando a utilizar extintores para controlar las llamas.

Carabineros volvió a ingresar, esta vez al interior del recinto, y consiguió estabilizar la situación para el inicio del segundo tiempo. Pero la calma duró poco: nuevos focos de fuego aparecieron en la Galería Sur, generando una densa columna de humo.

El partido debió suspenderse momentáneamente y el sector terminó siendo desalojado.

La primera expulsión del año en la U

Mientras en las tribunas se vivía el caos, en la cancha del Nacional llegó la primera gran controversia del torneo. A los 20 minutos, Felipe Salomoni fue expulsado por un codazo a Marco Collao.

En primera instancia, el árbitro Gastón Philippe le mostró tarjeta amarilla, pero tras revisar la acción en el VAR cambió su decisión y le sacó roja directa, desatando la indignación de los hinchas azules.

Más tarde, Octavio Rivero también vio la roja por otro codazo, esta vez sobre Enzo Ferrario. Sin embargo, el juez rectificó y finalmente solo lo amonestó con tarjeta amarilla.

La amarga noche de Lucero

Al minuto 71, Juan Martín Lucero ingresó a la cancha en reemplazo de Octavio Rivero, pero su primer encuentro con la hinchada azul no fue el esperado.

Apenas se anunció el cambio por los altoparlantes, el exdelantero de Colo Colo recibió una serie de pifias desde las tribunas. Y eso no fue todo, ya que su noche terminó de la peor manera: se fue expulsado en los descuentos por un manotazo a Enzo Ferriario, dejando a la U con 9 jugadores en cancha.

Desde ahora, su desafío en los azules está claro: empezar a ganarse el cariño de los hinchas a punta de goles.

Ovación para Vargas

A diferencia de Lucero, Eduardo Vargas recibió una tremenda ovación de la hinchada cuando ingresó al campo en el 90+5’. No obstante, el ídolo azul poco pudo hacer en su redebut para evitar el empate en Ñuñoa, un resultado que dejó a la U con más dudas que certezas y, además, expuesta a una nueva sanción por parte de la ANFP.