Franco Calderón destacó la resistencia de la U ante Audax Italiano: “Rescatamos un punto muy valioso”

“Creo que anduvimos muy bien, quisimos jugar siempre hacia adelante”, dijo el defensor tras terminar el partido.

La Universidad de Chile tuvo un complejo inicio en la Liga de Primera 2026. Si bien rescató un punto ante Audax Italiano, terminó el partido con nueve jugadores y defendiendo el arco de Gabriel Castellón ante los constantes embates de la visita.

Uno de los que se agigantó para mantener el cero frente al cuadro itálico fue Franco Calderón, quien fue elegido como la figura del partido en la transmisión de ADN y TNT Sports, donde analizó el encuentro tras el pitazo final.

“Hoy nos encontramos con un partido complicado. Nos expulsan a un jugador al principio y ahí ya cambia todo el panorama que teníamos para jugarlo; desde ese momento se hace mucho más duro. Tuvimos situaciones, pocas, pero más claras que ellos. Creo que rescatamos un punto muy valioso”, comenzó señalando el defensor argentino.

“Ellos hicieron un poco de tiempo, no sé por qué. Con dos jugadores menos, tenían que acelerar un poquito más. Creo que anduvimos muy bien, quisimos jugar siempre hacia adelante. Claramente la posesión fue de ellos, porque teníamos dos hombres menos, pero lo supimos manejar bien”, agregó el “Chaco”.

Además, se refirió a las semanas de trabajo bajo la conducción de Francisco Meneghini. “Ahora tenemos que adaptarnos a lo que pide ‘Paqui’, cambiar el chip rápido, algo que creo que ya hicimos. Ya le agarramos la mano; obviamente no pudimos hacer todo lo que queríamos por el tema de las expulsiones, pero después lo solucionamos bien”, sentenció Calderón.

