Ex U de Chile alza la voz por entradas caras y lanza advertencia a Azul Azul: “El estadio no se va a llenar si siguen subiendo los precios”

Este jueves por la noche se llevó a cabo el partido de despedida de José “Pepe” Rojas en el Estadio Nacional, y uno que dijo presente en este evento fue Cristóbal Campos.

En diálogo con ADN Deportes, el exportero de Universidad de Chile compartió su emoción tras reencontrarse con varios históricos del club. “Sé el cariño que me tienen los más grandes, los ídolos. Me formé más con ellos que con los jóvenes. Siempre me ayudaron a crecer, me tocó escucharlos mucho en el camarín. Fue muy lindo reencontrarme con todos ellos”, comentó.

El arquero también se refirió a Francisco Meneguini, quien hará su debut oficial en la banca azul este viernes. “Conozco a Paqui desde chico. Es una persona muy trabajadora, un analista deportivo. Arma bien los partidos, trata de tener una buena lectura y los entrenamientos se basan en eso. Espero que le vaya bien, porque es un gran reto asumir la banca de la U”, señaló.

Por otro lado, Cristóbal Campos abordó la molestia de los hinchas de la U por el alza de los precios de las entradas para la temporada 2026. “Cuando se exceden con el precio de las entradas, el hincha siempre se va a manifestar. Hay que valorar el esfuerzo que hace el hincha durante la semana para poder ir al estadio”, indicó.

Por último, “Campitos” lanzó una advertencia para Azul Azul: “Creo que hay que darle un poco más de importancia a los hinchas y no tanto al bolsillo, porque el estadio no se va a llenar si las entradas siguen subiendo de precio. ”El hincha es fiel, viene igual al estadio, pero esto se está escapando de las manos”.