;

Ex U de Chile alza la voz por entradas caras y lanza advertencia a Azul Azul: “El estadio no se va a llenar si siguen subiendo los precios”

”El hincha es fiel, viene igual al estadio, pero esto se está escapando de las manos”, señaló Cristóbal Campos.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

Este jueves por la noche se llevó a cabo el partido de despedida de José “Pepe” Rojas en el Estadio Nacional, y uno que dijo presente en este evento fue Cristóbal Campos.

En diálogo con ADN Deportes, el exportero de Universidad de Chile compartió su emoción tras reencontrarse con varios históricos del club. “Sé el cariño que me tienen los más grandes, los ídolos. Me formé más con ellos que con los jóvenes. Siempre me ayudaron a crecer, me tocó escucharlos mucho en el camarín. Fue muy lindo reencontrarme con todos ellos”, comentó.

El arquero también se refirió a Francisco Meneguini, quien hará su debut oficial en la banca azul este viernes. “Conozco a Paqui desde chico. Es una persona muy trabajadora, un analista deportivo. Arma bien los partidos, trata de tener una buena lectura y los entrenamientos se basan en eso. Espero que le vaya bien, porque es un gran reto asumir la banca de la U”, señaló.

Revisa también:

ADN

Por otro lado, Cristóbal Campos abordó la molestia de los hinchas de la U por el alza de los precios de las entradas para la temporada 2026. “Cuando se exceden con el precio de las entradas, el hincha siempre se va a manifestar. Hay que valorar el esfuerzo que hace el hincha durante la semana para poder ir al estadio”, indicó.

Por último, “Campitos” lanzó una advertencia para Azul Azul: “Creo que hay que darle un poco más de importancia a los hinchas y no tanto al bolsillo, porque el estadio no se va a llenar si las entradas siguen subiendo de precio. ”El hincha es fiel, viene igual al estadio, pero esto se está escapando de las manos”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad