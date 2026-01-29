;

Marcos González detalla la salida de su hijo de la U: “Álvarez era el técnico que lo tenía considerado en el plantel”

“Era difícil imaginárselo. Mateo estaba bien considerado por él, pero las cosas del fútbol son así”, dijo el “Lobo del Aire” tras participar en el partido de despedida de José ‘Pepe’ Rojas.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Agencia Uno y @mateeoogonzalez

Agencia Uno y @mateeoogonzalez

La salida de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile trajo consigo también la marcha de varios futbolistas del plantel, entre ellos la de un hijo de un ídolo del pueblo azul.

Se trata de Mateo González, hijo de Marcos González, campeón de la Copa Sudamericana 2011 con el cuadro universitario. El joven ahora partió a Deportes Concepción a préstamo con la misión de sumar minutos en el profesionalismo.

Fue el propio “Lobo del Aire” quien comentó la situación que vive su retoño, señalando que, con el arribo de Francisco Meneghini al banco de la U, sus oportunidades se habrían complicado.

Álvarez era el entrenador que lo tenía considerado en el plantel, pero la salida de él gatilló la salida de varios jugadores de la U. La ida de Mateo a Deportes Concepción era lo que él buscaba: minutos, y sin Álvarez se le iba a hacer más complicado estar en el plantel”, señaló a la prensa tras participar en el partido de despedida de José ‘Pepe’ Rojas.

Nadie en la U se esperaba la salida de Álvarez, por el rendimiento que tuvo y la forma en que posicionó a la Universidad de Chile en ámbitos internacionales. Era difícil imaginárselo. Mateo estaba bien considerado por él, pero las cosas del fútbol son así”, sentenció Marcos González.

