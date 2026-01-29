;

La única duda de Meneghini para la formación de la U de Chile en su debut en la Liga de Primera

“Paqui” se debate entre Octavio Rivero y Eduardo Vargas para cerrar el ataque que enfrentará a Audax Italiano.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este viernes, la Universidad de Chile dará el vamos a la Liga de Primera 2026 recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.

El “Romántico Viajero” iniciará una nueva temporada, ahora bajo las órdenes de Francisco Meneghini, con el objetivo principal de ser campeón del torneo y romper la sequía de nueve años sin títulos de Primera División.

Para esta misión, “Paqui” ha trabajado durante la semana en la conformación de una oncena para comenzar con un triunfo ante los itálicos, donde por ahora solo mantiene una duda.

El entrenador argentino se debate únicamente en la posición de centrodelantero. Según información de ADN Deportes, Octavio Rivero corre con una leve ventaja sobre Eduardo Vargas. En tanto, Juan Martín Lucero arrancará desde la banca, ya que aún se encuentra en etapa de readaptación.

Con estos matices, la Universidad de Chile formaría con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz en el mediocampo; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Maximiliano Guerrero más adelantados; y Octavio Rivero como único atacante.

