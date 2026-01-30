;

“Te van a hacer la vida imposible...”: Jean Meneses revela cruda amenaza que recibió en su paso por Brasil

El delantero contó que problemas de dinero fueron parte de los motivos por los que no jugó mucho en Vasco.

Damián Riquelme

Foto: @VascodaGama

Foto: @VascodaGama

Jean Meneses fue una de las incorporaciones estelares de Deportes Limache para este 2026. El delantero volvió a Chile después de marcharse de Universidad de Concepción en 2019 con rumbo a León de México.

A pocos días de su debut por la liga chilena 2026 frente a Colo Colo, el jugador de 32 años reveló por qué había jugado escasos minutos en su paso por Vasco da Gama.

En una conversación con La Tercera, Meneses contó que el motivo fue problemas en torno al dinero de su fichaje al club “gigante de la colina” con un representante que hizo posible su salida del Toluca.

“A los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘Oye, ¿sabes qué? Ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije: ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?“, explicó el exseleccionado nacional.

El atacante recordó que luego de varias insistencias por parte de este representante, le dio un monto para que se quedara tranquilo y no lo molestara más, pero cuando este recibió el dinero, lo amenazó.

“Te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo, hablaría”, confesó el exdelantero de San Luis de Quillota.

Por último, el futbolista también dijo que “pasaron cosas y me di cuenta de que había gente involucrada de ambos clubes. Otros jugadores de Vasco me comentaron la misma situación, que los habían amenazado de que si no pagaban la comisión, no jugaban”, cerró Jean Meneses.

