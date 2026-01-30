;

La U pone mano dura tras los incidentes en el Nacional: “Nos querellaremos contra quienes resulten identificados”

Miembros de la Universidad de Chile confirmaron a ADN Deportes que ya hay al menos cuatro detenidos, a quienes denunciarán en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.

El debut de la Universidad de Chile en la Liga de Primera estuvo marcado por los graves incidentes protagonizados por sus hinchas en la Galería Sur del Estadio Nacional.

Si bien los barristas azules lo habían anticipado un día antes a través de sus redes sociales, los servicios de seguridad no lograron impedir los desmanes, que comenzaron con el lanzamiento de bengalas hacia el campo de juego.

La situación se agravó en el segundo tiempo, cuando un grupo de personas prendió fuego en un sector del recinto deportivo, lo que incluso obligó a detener el encuentro por algunos minutos.

Ante la gravedad de los hechos, Azul Azul no se quedará de brazos cruzados y ya anunció que recurrirá a la justicia contra quienes resulten detenidos y responsables de los incidentes.

Universidad de Chile presentará querellas en contra de al menos cuatro detenidos por daños, en el contexto de la Ley de Violencia en los Estadios, y contra todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”, señalaron desde el club a ADN Deportes.

Si bien ya se habla de los primeros detenidos por Carabineros, aún se espera la cifra oficial por parte de la autoridad. De todas maneras, el cuadro universitario arriesga duras sanciones para las próximas fechas del torneo.

