Robbie Williams y el lado oscuro del éxito: “Creí que la fama iba a arreglarme, pero estaba equivocado”

El artista confesó que el estrellato no lo hizo feliz y explicó cómo cambió su visión de la vida y el trabajo.

Javiera Rivera

Robbie Williams habló con honestidad sobre el vacío que le dejó la fama y cómo su visión del éxito cambió radicalmente con el paso de los años.

En una entrevista con Woman’s Weekly, el cantante británico reconoció que durante mucho tiempo creyó que el estrellato solucionaría sus problemas personales, pero terminó enfrentándose a una profunda crisis existencial.

En el fondo, creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme. Pero llegas a la cima y te encuentras con una crisis existencial. Eso no solucionó nada”, confesó.

Según relató, hoy se siente más pleno gracias a su familia y a una relación más sana con su trabajo. El cambio llegó junto a su esposa, Ayda Field, y sus cuatro hijos, quienes se convirtieron en el eje central de su vida.

“Prefiero pasar la noche en casa con mi familia que salir de fiesta”, aseguró, marcando distancia de los excesos que caracterizaron sus años de mayor fama.

“El vacío nunca se llena”

Aunque admite seguir obsesionado con el éxito, Williams reconoce que el vacío interior persiste. “El vacío nunca se llena, aunque sigo intentándolo”, dijo, al tiempo que confesó su deseo de consolidar su carrera en Estados Unidos, un objetivo pendiente.

En esta nueva etapa, el cantante se prepara para lanzar su próximo álbum, Britpop, inspirado en la escena musical británica de los años 90. “Es un disco más crudo, con más guitarras y muy honesto. Me siento orgulloso de este trabajo”, adelantó.

