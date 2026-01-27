;

Alertan sobre estafas en redes sociales con concierto de BTS en Chile

Los fanáticos del grupo de Kpop utilizaron sus redes para advertir sobre diversos métodos de estafas.

Nicolás Lara Córdova

Alertan sobre estafas en redes sociales con concierto de BTS en Chile

Alertan sobre estafas en redes sociales con concierto de BTS en Chile / Kevin Winter

A inicios de enero el grupo surcoreano de K-pop, BTS, anunció su regreso a Chile y desató la euforia de sus seguidores al revelar que tendrán dos conciertos en Santiago.

En medio de la expectación por la venta de entradas para ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cientos de fanáticos advirtieron a través de redes sociales de posibles métodos de estafa que busca aprovecharse de los interesados.

Revisa también:

ADN

Los fanáticos advirtieron que se detectaron páginas y grupos no oficiales que están ofreciendo la compra de entradas y membresías para los conciertos a realizarse en Bogotá, Lima, México, Santiago y Buenos Aires.

Por ahora, la producción no ha entregado detalles sobre la venta de entradas ni el lugar de los conciertos, información que se espera sea anunciada en los próximos días. El regreso de BTS a Chile se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad