Alertan sobre estafas en redes sociales con concierto de BTS en Chile / Kevin Winter

A inicios de enero el grupo surcoreano de K-pop, BTS, anunció su regreso a Chile y desató la euforia de sus seguidores al revelar que tendrán dos conciertos en Santiago.

En medio de la expectación por la venta de entradas para ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cientos de fanáticos advirtieron a través de redes sociales de posibles métodos de estafa que busca aprovecharse de los interesados.

Los fanáticos advirtieron que se detectaron páginas y grupos no oficiales que están ofreciendo la compra de entradas y membresías para los conciertos a realizarse en Bogotá, Lima, México, Santiago y Buenos Aires.

Por ahora, la producción no ha entregado detalles sobre la venta de entradas ni el lugar de los conciertos, información que se espera sea anunciada en los próximos días. El regreso de BTS a Chile se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.