Atentos en O’Higgins: el motivo por el que Sao Paulo arribará a Chile a solo horas del partido por Sudamericana

Este jueves 7 de mayo, O’Higgins recibirá en Rancagua a Sao Paulo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un duelo donde el cuadro brasileño ha tenido complicaciones con su viaje a Chile.

Según informó el propio club en sus redes sociales, tenían previsto viajar este martes a Santiago para arribar el miércoles, pero el vuelo fue cancelado debido a problemas en la aeronave.

“El viaje del Tricolor a Chile, donde enfrentará a O’Higgins por la Conmebol Sudamericana el próximo jueves, fue pospuesto para la tarde de este miércoles después de que la aeronave que llevaría a la delegación a Santiago presentara problemas sistémicos mientras aún se encontraba en la pista del aeropuerto de Guarulhos, incluso antes de que el equipo abordara”, señalaron en un comunicado.

El equipo dirigido por Gonzalo Tapia tenía programado entrenar este miércoles en el complejo de Universidad Católica, pero, ante la situación, realizará su última práctica en Brasil y llegará a Rancagua con menos de 24 horas de anticipación para el partido ante el “Capo de Provincia”.

Cabe recordar que Sao Paulo es el puntero del Grupo C con 7 puntos y O’Higgins lo escolta con 6 unidades, por lo que será una gran oportunidad para los rancagüinos de subirse a la cima.