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Atentos en O’Higgins: el motivo por el que Sao Paulo arribará a Chile a solo horas del partido por Sudamericana

El cuadro brasileño confirmó que recién podrá viajar este miércoles a Santiago para disputar el partido del jueves en Rancagua.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Este jueves 7 de mayo, O’Higgins recibirá en Rancagua a Sao Paulo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un duelo donde el cuadro brasileño ha tenido complicaciones con su viaje a Chile.

Según informó el propio club en sus redes sociales, tenían previsto viajar este martes a Santiago para arribar el miércoles, pero el vuelo fue cancelado debido a problemas en la aeronave.

“El viaje del Tricolor a Chile, donde enfrentará a O’Higgins por la Conmebol Sudamericana el próximo jueves, fue pospuesto para la tarde de este miércoles después de que la aeronave que llevaría a la delegación a Santiago presentara problemas sistémicos mientras aún se encontraba en la pista del aeropuerto de Guarulhos, incluso antes de que el equipo abordara”, señalaron en un comunicado.

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El equipo dirigido por Gonzalo Tapia tenía programado entrenar este miércoles en el complejo de Universidad Católica, pero, ante la situación, realizará su última práctica en Brasil y llegará a Rancagua con menos de 24 horas de anticipación para el partido ante el “Capo de Provincia”.

Cabe recordar que Sao Paulo es el puntero del Grupo C con 7 puntos y O’Higgins lo escolta con 6 unidades, por lo que será una gran oportunidad para los rancagüinos de subirse a la cima.

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