“Nos amenazaron”: amigas celebraban un cumpleaños en Parque O´Higgins pero vivieron impactante momento

Un grupo de amigas vivió una insólita situación mientras celebraban el cumpleaños de una de ellas. Esto fue registrado en video y subido a redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar en el Parque O´Higgins, donde hicieron un picnic para la cumpleañera, que también incluyó regalos. Sin embargo, poco después se presentaron dos mujeres extranjeras a interrogarlas.

“Llegaron unas tipas preguntando si sabíamos quién vendía ahí y nosotras como, ¿Qué?. Nos empezó a decir un montón de cosas que si hay personas que robaron en su territorio que estaban vendiendo, que ella era la dealer de la zona“, contó una de las jóvenes.

En el registró que publicó muestra el momento cuando las involucradas se acercaron a intimidar a las presentes: “Nos fuimos porque nos amenazó con que iría con su patrón”.