VIDEO. Tras 27 años en la cárcel volvió a jugar PlayStation: ex convicto se volvió viral en redes por este momento

Bryan Hooper, de Minneapolis, volvió a la libertad y un registro de él jugando PlayStation causó sensación.

Nicolás Lara Córdova

En 1999, Bryan Hooper era condenado a la cárcel por un homicidio que no cometió. Hoy, 27 años después, fue liberado y comenzó a redescubrir el mundo tras pasar tiempo tras las rejas.

Un registro de él se hizo viral en redes sociales en los últimos días donde Hooper está jugando videojuegos junto a su sobrino.

“No sabía que hacía esto (mando), pero cada vez que alguien me toca en el juego, vibra. Pensé que algo andaba mal con el control, ¿sabes?“, indicó Brayan en el registro.

El ex convicto mencionó que disfruta de su libertad, que tiene que aprender a jugar videojuegos y que va a probar títulos como Grand Theft Auto 5. Madden NFL y muchos más juegos.

“Me va a tomar un poco de tiempo aprender esto. Estaba acostumbrado a jugar con un joystick y un solo botón”, dijo Bryan Hooper mientras se reía de la evolución de la tecnología en los últimos 27 años.

