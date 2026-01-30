;

Con el regreso del último verdugo del “Jaula” Bahamondes y una lucha titular: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 325?

El evento será estelarizado por Alexander Volkanovski, quien defenderá el cinturón del peso pluma ante Diego Lopes, en lo que será la revancha entre ambos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

El UFC 324, primer evento del año en la compañía, dejó a los fanáticos con ganas de más acción en el octágono más importante del mundo.

Para fortuna de ellos, este fin de semana se vivirá nuevamente un evento numerado, esta vez con la edición 325, la cual se llevará a cabo en Australia.

Como combate estelar de la cartelera, Alexander Volkanovski defenderá su cinturón del peso pluma ante Diego Lopes, en lo que será la revancha entre ambos luego de enfrentarse por el título, el cual Ilia Topuria dejó vacante tras subir de categoría.

Revisa también:

ADN

La pelea coestelar no se queda atrás, ya que Dan Hooker (6° del ranking) se medirá ante Benoit Saint Denis (8° del ranking) en un combate pactado en el peso ligero.

Además, Rafael Fiziev, último verdugo de Ignacio Bahamondes, también volverá a la acción tras vencer al chileno. El luchador azerí enfrentará a Mauricio Ruffy, uno de los mayores prospectos de las 155 libras.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 324?

El evento se llevará a cabo este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena de Sídney, y comenzará a las 19:00 horas de Chile, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar a las 23:00 horas.

El UFC 325 solo podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Paramount+, a la cual es necesario estar suscrito.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad