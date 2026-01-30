Con el regreso del último verdugo del “Jaula” Bahamondes y una lucha titular: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 325?

El UFC 324, primer evento del año en la compañía, dejó a los fanáticos con ganas de más acción en el octágono más importante del mundo.

Para fortuna de ellos, este fin de semana se vivirá nuevamente un evento numerado, esta vez con la edición 325, la cual se llevará a cabo en Australia.

Como combate estelar de la cartelera, Alexander Volkanovski defenderá su cinturón del peso pluma ante Diego Lopes, en lo que será la revancha entre ambos luego de enfrentarse por el título, el cual Ilia Topuria dejó vacante tras subir de categoría.

La pelea coestelar no se queda atrás, ya que Dan Hooker (6° del ranking) se medirá ante Benoit Saint Denis (8° del ranking) en un combate pactado en el peso ligero.

Además, Rafael Fiziev, último verdugo de Ignacio Bahamondes, también volverá a la acción tras vencer al chileno. El luchador azerí enfrentará a Mauricio Ruffy, uno de los mayores prospectos de las 155 libras.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 324?

El evento se llevará a cabo este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena de Sídney, y comenzará a las 19:00 horas de Chile, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar a las 23:00 horas.

El UFC 325 solo podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Paramount+, a la cual es necesario estar suscrito.