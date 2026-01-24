;

VIDEO. Impacto en la UFC: luchador se desploma en pleno pesaje y desata el pánico antes de su combate

Cameron Smotherman no resistió el recorte de peso y se desmayó ante la mirada de todo el público.

Una imagen de terror fue la que se vivió en el pesaje de los luchadores que formarán parte del UFC 324 de este sábado en Las Vegas. Cameron Smotherman, luchador del peso mosca, se desplomó en vivo durante el pesaje para su pelea contra Ricky Turcios.

El estadounidense marcó las 135,5 libras pactadas para el combate, pero tras bajarse de la báscula dio cuatro pasos antes de desmayarse y caer de cara al piso, generando la preocupación de todos los presentes en la sala.

Si bien la escena resulta impactante, no es la primera vez que luchadores de la compañía se ven en deplorables estados antes de sus peleas, lo que vuelve a poner en el centro de la discusión los recortes de peso.

No es raro ver a artistas marciales perdiendo hasta 20 kilos antes de sus combates para llegar al peso pactado, completando días de deshidratación extrema, para luego recuperar ese peso y obtener una ventaja física en las luchas, aunque llevando su cuerpo a un límite peligroso.

Tras el suceso, Smotherman fue atendido por los médicos de la UFC y posteriormente trasladado a un hospital cercano, donde su evolución ha sido positiva, según reportan desde Estados Unidos. De todas maneras, su combate ante Ricky Turcios fue cancelado del UFC 324.

