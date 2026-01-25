;

VIDEO. Se subió a su espalda en pleno combate y luego se rió en su cara: la escena más humillante que dejó el UFC 324

Jean Silva derrotó a Arnold Allen y protagonizó una secuencia inédita que quedará grabada para siempre en la historia de la UFC.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se desarrolló el UFC 324, el primer evento de la compañía en 2026, el cual estuvo cargado de sorpresas para los televidentes.

En el combate estelar, Justin Gaethje demostró por qué es una leyenda y superó con autoridad a Paddy Pimblett para convertirse en el nuevo campeón interino del peso ligero, imponiéndose por decisión unánime de los jueces. Todo indica que el “Highlight” será el próximo rival de Ilia Topuria, actual campeón oficial de la división, en un esperado combate de unificación.

En representación del pueblo latino, Waldo Cortés-Acosta consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar al excontendiente Derrick Lewis vía knockout, un resultado que abre la posibilidad de que el dominicano sea considerado como eventual retador de Tom Aspinall, campeón de los pesos pesados.

Revisa también:

ADN

La imagen más insólita de la noche

El brasileño Jean Silva fue otro de los grandes ganadores del evento, al vencer a Arnold Allen en un intenso combate del peso pluma que dejó mucha acción, pero también una escena jamás antes vista en la UFC.

Cuando al combate le restaban apenas 10 segundos, el integrante de los “Fighting Nerds" tenía a su rival de rodillas en la lona y con claras opciones de finalizarlo. Sin embargo, con la victoria ya asegurada, optó por saltarle sobre la espalda en un gesto de humillación que, sin duda, quedará para el recuerdo.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad