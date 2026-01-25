Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se desarrolló el UFC 324, el primer evento de la compañía en 2026, el cual estuvo cargado de sorpresas para los televidentes.

En el combate estelar, Justin Gaethje demostró por qué es una leyenda y superó con autoridad a Paddy Pimblett para convertirse en el nuevo campeón interino del peso ligero, imponiéndose por decisión unánime de los jueces. Todo indica que el “Highlight” será el próximo rival de Ilia Topuria, actual campeón oficial de la división, en un esperado combate de unificación.

En representación del pueblo latino, Waldo Cortés-Acosta consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar al excontendiente Derrick Lewis vía knockout, un resultado que abre la posibilidad de que el dominicano sea considerado como eventual retador de Tom Aspinall, campeón de los pesos pesados.

La imagen más insólita de la noche

El brasileño Jean Silva fue otro de los grandes ganadores del evento, al vencer a Arnold Allen en un intenso combate del peso pluma que dejó mucha acción, pero también una escena jamás antes vista en la UFC.

Cuando al combate le restaban apenas 10 segundos, el integrante de los “Fighting Nerds" tenía a su rival de rodillas en la lona y con claras opciones de finalizarlo. Sin embargo, con la victoria ya asegurada, optó por saltarle sobre la espalda en un gesto de humillación que, sin duda, quedará para el recuerdo.