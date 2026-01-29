Ignacio Bahamondes va camino a completar ocho meses sin combates dentro de la UFC, luego de la derrota que sufrió ante Rafael Fiziev en el UFC Fight Night de Azerbaiyán.

Si bien el propio “Jaula” ha revelado que se aproximan cosas importantes para su carrera dentro de la compañía, aún no se le ha asignado una pelea en el peso ligero, y muchos de los oponentes que podían aparecer como potenciales rivales ya tienen su agenda copada.

Sin embargo, durante la jornada de este jueves se abrió una puerta para que el chileno pueda ingresar a una de las carteleras más potentes del 2026 anunciadas hasta la fecha: el UFC 326, a realizarse el 7 de marzo.

Esto se debe a que Brian Ortega no podrá participar de su combate ante Renato Moicano, el cual estaba llamado a ser la pelea coestelar del evento, donde el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira por el cinturón BMF será el combate principal.

Moicano era uno de los nombres que anteriormente se habían vinculado a Bahamondes, por lo que el santiaguino no desaprovechó la oportunidad y ya se postuló para ocupar el lugar que dejó vacante Ortega.

A través de su cuenta de Instagram, el artista marcial escribió: “Hagámoslo, estoy listo”, acompañado de una publicación que confirmaba que la UFC se encontraba en la búsqueda de un nuevo retador para Moicano.