;

FOTO. Se le abre una oportunidad a Ignacio Bahamondes para luchar en uno de los eventos del año de la UFC: “Estoy listo”

Brian Ortega no podrá enfrentarse a Renato Moicano en el UFC 326, y “El Jaula” no dudó en postularse como luchador de reemplazo.

Javier Catalán

Zuffa LLC

Zuffa LLC / Ed Mulholland

Ignacio Bahamondes va camino a completar ocho meses sin combates dentro de la UFC, luego de la derrota que sufrió ante Rafael Fiziev en el UFC Fight Night de Azerbaiyán.

Si bien el propio “Jaula” ha revelado que se aproximan cosas importantes para su carrera dentro de la compañía, aún no se le ha asignado una pelea en el peso ligero, y muchos de los oponentes que podían aparecer como potenciales rivales ya tienen su agenda copada.

Sin embargo, durante la jornada de este jueves se abrió una puerta para que el chileno pueda ingresar a una de las carteleras más potentes del 2026 anunciadas hasta la fecha: el UFC 326, a realizarse el 7 de marzo.

Revisa también:

ADN

Esto se debe a que Brian Ortega no podrá participar de su combate ante Renato Moicano, el cual estaba llamado a ser la pelea coestelar del evento, donde el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira por el cinturón BMF será el combate principal.

Moicano era uno de los nombres que anteriormente se habían vinculado a Bahamondes, por lo que el santiaguino no desaprovechó la oportunidad y ya se postuló para ocupar el lugar que dejó vacante Ortega.

A través de su cuenta de Instagram, el artista marcial escribió: “Hagámoslo, estoy listo”, acompañado de una publicación que confirmaba que la UFC se encontraba en la búsqueda de un nuevo retador para Moicano.

ADN

Captura: @jaulabahamondes

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad