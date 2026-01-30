Campeonato Nacional: el partido que se podrá ver gratis por TV abierta este fin de semana en Chile

Este fin de semana comienza el Campeonato Nacional 2026 y, como ya es tradición, hay un partido que se podrá ver gratis por televisión abierta.

Este año, Canal 13 será la señal que transmitirá por TV abierta los encuentros del torneo local, uno a la semana, tras llegar a un acuerdo con TNT Sports.

¿Qué partido del Campeonato Nacional irá por TV abierta este fin de semana?

Este fin de semana, Canal 13 transmitirá por televisión abierta el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción. El “Pirata” defiende su corona como vigente campeón de Primera División, mientras que el “Campanil” viene de salir campeón en la Primera B.

Dicho encuentro, válido por la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026, se jugará este sábado 31 de enero, a las 15:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero.

Además de la señal abierta de Canal 13, este duelo se podrá ver gratis y en vivo por las plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.