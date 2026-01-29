;

Del fútbol chileno a Oceanía: dos árbitros nacionales dirigirán en torneo continental

José Cabero y Carlos Venegas dirán presente en un partido oficial de la OFC Pro League.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Dos árbitros chilenos fueron designados para dirigir en la OFC Pro League, torneo continental organizado por la Confederación de Fútbol de Oceanía.

Se trata de José Cabero y Carlos Venegas. Ambos jueces nacionales dirán presente en el duelo entre PNG Hekari FC, de Papúa Nueva Guinea, y Auckland FC, de Nueva Zelanda.

Cabero será el árbitro principal del encuentro y Venegas irá por una de las bandas como juez asistente. El partido se disputará este sábado 31 de enero, en el Santos Stadium, reducto ubicado en la capital de Papúa Nueva Guinea.

Desde el Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales de la ANFP (ARBIFUP) valoraron la designación de los réferis chilenos. “ARBIFUP valora y destaca estas instancias, que fortalecen el desarrollo profesional del arbitraje nacional y contribuyen a su proyección en el ámbito global”, señalaron en sus redes sociales.

