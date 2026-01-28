Confirman la fallida venta de un club del fútbol chileno: “No llegó ningún empresario local y de afuera solo hubo consultas”

Cesare Rossi, presidente y principal accionista de Deportes Iquique, confirmó que el club ya no está en venta ante la falta de ofertas que cumplieran sus expectativas.

“La verdad es que nosotros ya cerramos ese capítulo. El año pasado nos abrimos a vender el club, no llegó ningún empresario local y de afuera solo hubo consultas”, señaló Rossi en diálogo con Diario Financiero.

“Hoy estamos abocados 100% a seguir trabajando y levantando la institución”, agregó el mandamás del cuadro iquiqueño.

Además, el empresario explicó cómo impacta en lo económico el haber descendido a la Primera B el año pasado. “Cambia a un planteamiento económico completamente distinto. La diferencia de ingresos por derechos de televisión entre Primera División y la B es de tres a uno. Es un recorte importante”, comentó.

“En cambio, los costos no bajan en la misma proporción. Algunos sueldos de jugadores que tienen contrato se mantienen y eso hace que sea difícil estar en esta división, sobre todo cuando se cae de Primera A a Primera B. Además, en esta categoría tenemos que desplazarnos a ciudades como Puerto Montt o Temuco, que están bastante alejadas”, añadió.

“En cuanto a la recaudación en el estadio, se mantiene prácticamente igual. Los sponsors también se mantienen. La mayoría son empresas locales. Está Collahuasi, Los Andrade, Aguas del Altiplano, la UNAP, que son auspiciadores locales y se mantienen. Pero el golpe fuerte está en los derechos de televisión. Eso baja mucho y cambia completamente el escenario financiero del club”, concluyó Cesare Rossi.