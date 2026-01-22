Ya no irá por Mega: el canal que transmitirá por señal abierta los partidos del fútbol chileno este 2026

El fútbol chileno ya no irá por Mega. Este 2026, Canal 13 será el encargado de llevar a sus pantallas algunos duelos del Campeonato Nacional.

La estación de Inés Matte Urrejola llegó a un acuerdo con TNT Sports para transmitir un partido del torneo local a la semana.

Canal 13 emitirá los encuentros a través de su señal de televisión abierta y también en sus plataformas: 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

“Nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el Campeonato Nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas”, señaló Cristián Núñez, director ejecutivo del 13.

Por su parte, Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, la empresa dueña de TNT Sports, comentó: “Estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas”.