Colo Colo resuelve la tercera salida a préstamo de Cristián Zavala

El directorio de Blanco y Negro resolvió que el extremo volverá a Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

Colo Colo resuelve la tercera salida a préstamo de Cristián Zavala

Colo Colo resuelve la tercera salida a préstamo de Cristián Zavala

El nombre de Cristián Zavala dio la vuelta al mundo luego de su penal fallido ante Peñarol, cuestión que, además, le produjo una dura lesión.

Sin embargo, pese a ello, en Coquimbo Unido no escondieron su interés en volver a contar con él, cuestión que fue zanjada este miércoles por parte del directorio de Blanco y Negro.

“Estuvimos analizando su situación, tiene un tema con su rodilla, donde puede recuperarse en tres a cuatro semanas. Recibimos la propuesta para prestarlo nuevamente a Coquimbo y lo aprobamos”, recalcó Aníbal Mosa.

“Falta la respuesta, esto conlleva una negociación por sus temas nacionales. Se extendería su contrato en Colo Colo y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo, además de una parte nuestra”, dijo en torno al tercer préstamo al cual envían a Cristián Zavala, quien jugó por Curicó Unido en 2023 y por los “piratas” el año pasado.

En ese contexto, Aníbal Mosa desestimó que la imagen dejada por Zavala en Uruguay haya sido factor para su nueva salida de Colo Colo. “Ese tema del penal son cosas que pasan. A lo mejor no fue bien visto, obviamente, pero tiene que ver con una condición de comodidad, donde pudiera verse de mejor manera”, cerró el mandamás del “Cacique”.

