Colo Colo anuncia al reemplazante de Lucas Cepeda: quinto refuerzo confirmado para 2026

El cuadro albo hizo oficial el fichaje del atacante argentino nacionalizado chileno Lautaro Pastrán.

Bastián Lizama

Colo Colo oficializó este jueves el fichaje del atacante chileno-argentino Lautaro Pastrán, quien se transforma en el quinto refuerzo del cuadro albo con miras a la temporada 2026.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026″, anunció el club a través de redes sociales.

El extremo de 23 años, que pertenece a Belgrano de Córdoba, llega en calidad de préstamo al Estadio Monumental tras su último paso por Liga de Quito, donde jugó 45 partidos, marcó dos goles y aportó tres asistencias durante 2025.

El ex Everton de Viña del Mar arriba a Macul con la gran misión de suplir la baja de Lucas Cepeda, quien se marchó en el presente mercado al Elche de España y dejó un importante vacío en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Con la incorporación de Pastrán, Colo Colo sumó a su quinto refuerzo para el 2026, luego de las llegadas de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y del delantero Maximiliano Romero.

