Colo Colo anuncia al reemplazante de Lucas Cepeda: quinto refuerzo confirmado para 2026

Colo Colo oficializó este jueves el fichaje del atacante chileno-argentino Lautaro Pastrán, quien se transforma en el quinto refuerzo del cuadro albo con miras a la temporada 2026.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026″, anunció el club a través de redes sociales.

El extremo de 23 años, que pertenece a Belgrano de Córdoba, llega en calidad de préstamo al Estadio Monumental tras su último paso por Liga de Quito, donde jugó 45 partidos, marcó dos goles y aportó tres asistencias durante 2025.

El ex Everton de Viña del Mar arriba a Macul con la gran misión de suplir la baja de Lucas Cepeda, quien se marchó en el presente mercado al Elche de España y dejó un importante vacío en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Con la incorporación de Pastrán, Colo Colo sumó a su quinto refuerzo para el 2026, luego de las llegadas de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y del delantero Maximiliano Romero.