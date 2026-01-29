;

Transferencias sin respaldo y ventas omitidas: el método que usaron ciudadanos chinos para evadir más de $2 mil millones de pesos

Los responsables de la evasión están vinculados a dos sociedades que operan malls chinos en el Barrio Meiggs.

Martín Neut

Mall chino

Mall chino / VICTOR HUENANTE

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios contra cinco ciudadanos chinos, vinculados a dos sociedades que operan como “malls chinos” en el Barrio Meiggs, acusándolos de implementar un plan para no pagar impuestos por más de $2.357 millones mediante la subdeclaración de ingresos.

Según la investigación, el esquema consistió en presentar declaraciones de Impuesto a la Renta incompletas o falsas, ocultando parte relevante de los ingresos reales.

Revisa también:

ADN

En una auditoría, el SII detectó “transferencias por sumas millonarias entre las sociedades y que no tendrían sustento en la contabilidad que declaró el contribuyente analizado”.

“No puede atribuirse a un simple error”

El organismo estableció que durante los años tributarios 2024 y 2025 se utilizaron formularios “maliciosamente falsos” y que los ingresos omitidos “no estaban respaldados por los documentos de venta correspondientes”, confirmando una subdeclaración intencional.

En la segunda sociedad investigada se repitió el mismo patrón, con flujos de dinero reales que no coincidían con la facturación electrónica declarada entre ambas empresas.

Al respecto, la subdirectora jurídica (S) del SII, Bárbara Olivares, afirmó que “la diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad