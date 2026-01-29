Transferencias sin respaldo y ventas omitidas: el método que usaron ciudadanos chinos para evadir más de $2 mil millones de pesos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios contra cinco ciudadanos chinos, vinculados a dos sociedades que operan como “malls chinos” en el Barrio Meiggs, acusándolos de implementar un plan para no pagar impuestos por más de $2.357 millones mediante la subdeclaración de ingresos.

Según la investigación, el esquema consistió en presentar declaraciones de Impuesto a la Renta incompletas o falsas, ocultando parte relevante de los ingresos reales.

En una auditoría, el SII detectó “transferencias por sumas millonarias entre las sociedades y que no tendrían sustento en la contabilidad que declaró el contribuyente analizado”.

“No puede atribuirse a un simple error”

El organismo estableció que durante los años tributarios 2024 y 2025 se utilizaron formularios “maliciosamente falsos” y que los ingresos omitidos “no estaban respaldados por los documentos de venta correspondientes”, confirmando una subdeclaración intencional.

En la segunda sociedad investigada se repitió el mismo patrón, con flujos de dinero reales que no coincidían con la facturación electrónica declarada entre ambas empresas.

Al respecto, la subdirectora jurídica (S) del SII, Bárbara Olivares, afirmó que “la diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”.