Estaban vinculados a malls chinos: SII se querella contra 4 extranjeros por evadir $2.357 millones

“Esta diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error”, sostuvo la subdirectora (S) del SII, Bárbara Olivares.

Sebastián Escares

Estaban vinculados a malls chinos: SII se querella contra 4 extranjeros por evadir $2.357 millones

Recientemente se dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios contra 4 ciudadanos chinos vinculados con dos sociedades comerciales que operaban como malls chinos, en el barrio Meiggs.

El organismo comunicó que las maniobras realizadas por los 4 querellados, en representación de las sociedades denunciadas, ocasionaron un perjuicio fiscal “asociado a la evasión correspondiente a la subdeclaración del Impuestos a la Renta de Primera Categoría que llega a los $ 2.357.627.710″, detallaron.

Todo surgió de un programa de fiscalización de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro del SII, asociado a la sobredeclaración de IVA Crédito Fiscal por compras a emisores agresivos y que correspondían a operaciones con factoras falsas o no fidedignas.

“Se detectaron transferencias por sumas millonarias entre las sociedades a que pertenecen los querellados y que no tendrían sustento en la contabilidad que declaró el contribuyente analizado”, especifican desde el SII.

Allí, se percataron que las 2 sociedades investigadas registraban declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, las cuales podrían inducir a la liquidación de un impuesto más bajo al correspondiente.

“No puede atribuirse a un simple error”

La subdirectora (S) del SII, Bárbara Olivares, explicó que “durante su análisis, el SII pudo confirmar también que los ingresos brutos de estas sociedades superaban de forma dramática los ingresos declarados en sus Formularios N°22″.

“Esta diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”, agregó.

