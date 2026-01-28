Se formó en Colo Colo, jugó en La Roja y ahora vuelve al fútbol chileno tras 15 años: golpe al mercado

Diego Rubio se convirtió es una de las grandes oportunidades de actual mercado de pases tras finalizar su contrato con el Austin FC de la MLS y quedar como agente libre de cara a la temporada 2026.

Tras varios meses de rumores sobre su futuro, el delantero formado en Colo Colo definió su próximo destino y tiene todo acordado para retornar al fútbol chileno después de 15 años en el extranjero.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante de 32 años llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde arribará con el pase en su poder y firmará contrato por un año.

Cabe recordar que Diego Rubio debutó con Colo Colo en 2011 y luego vivió un extenso periplo en el extranjero, donde defendió las camisetas del Sporting de Lisboa (Portgual), CS Pandurii (Rumania), Real Valladolid (España) y Colorado Rapids (Estados Unidos), entre otros clubes.

Justamente, el exseleccionado nacional alcanzó sus mejores números en Colorado Rapids con 121 partidos disputados, 40 goles y 22 asistencias. Su último club fue el Austin FC de la MLS, donde arribó en 2024 y se marchó a fines del 2025 con un registro de 66 encuentros jugados, 6 tantos y 5 asistencias.