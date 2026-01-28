Se formó en Colo Colo, jugó en La Roja y ahora vuelve al fútbol chileno tras 15 años: golpe al mercado
El delantero chileno Diego Rubio dejó el Austin FC de la MLS y se convertirá en nuevo refuerzo de Deportes La Serena para la temporada 2026.
Diego Rubio se convirtió es una de las grandes oportunidades de actual mercado de pases tras finalizar su contrato con el Austin FC de la MLS y quedar como agente libre de cara a la temporada 2026.
Tras varios meses de rumores sobre su futuro, el delantero formado en Colo Colo definió su próximo destino y tiene todo acordado para retornar al fútbol chileno después de 15 años en el extranjero.
Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante de 32 años llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde arribará con el pase en su poder y firmará contrato por un año.
Cabe recordar que Diego Rubio debutó con Colo Colo en 2011 y luego vivió un extenso periplo en el extranjero, donde defendió las camisetas del Sporting de Lisboa (Portgual), CS Pandurii (Rumania), Real Valladolid (España) y Colorado Rapids (Estados Unidos), entre otros clubes.
Justamente, el exseleccionado nacional alcanzó sus mejores números en Colorado Rapids con 121 partidos disputados, 40 goles y 22 asistencias. Su último club fue el Austin FC de la MLS, donde arribó en 2024 y se marchó a fines del 2025 con un registro de 66 encuentros jugados, 6 tantos y 5 asistencias.
