;

Se formó en Colo Colo, jugó en La Roja y ahora vuelve al fútbol chileno tras 15 años: golpe al mercado

El delantero chileno Diego Rubio dejó el Austin FC de la MLS y se convertirá en nuevo refuerzo de Deportes La Serena para la temporada 2026.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Diego Rubio se convirtió es una de las grandes oportunidades de actual mercado de pases tras finalizar su contrato con el Austin FC de la MLS y quedar como agente libre de cara a la temporada 2026.

Tras varios meses de rumores sobre su futuro, el delantero formado en Colo Colo definió su próximo destino y tiene todo acordado para retornar al fútbol chileno después de 15 años en el extranjero.

Revisa también:

ADN

Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante de 32 años llegó a un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde arribará con el pase en su poder y firmará contrato por un año.

Cabe recordar que Diego Rubio debutó con Colo Colo en 2011 y luego vivió un extenso periplo en el extranjero, donde defendió las camisetas del Sporting de Lisboa (Portgual), CS Pandurii (Rumania), Real Valladolid (España) y Colorado Rapids (Estados Unidos), entre otros clubes.

Justamente, el exseleccionado nacional alcanzó sus mejores números en Colorado Rapids con 121 partidos disputados, 40 goles y 22 asistencias. Su último club fue el Austin FC de la MLS, donde arribó en 2024 y se marchó a fines del 2025 con un registro de 66 encuentros jugados, 6 tantos y 5 asistencias.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad