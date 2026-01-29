;

AUDIO. El duro relato de Cindy Nahuelcoy: “Yo soy la oveja negra del arbitraje chileno. Hubo gente que despidieron por apoyarme”

“No sería probable volver a arbitrar, porque yo demandé a la ANFP”, dijo la exárbitra profesional en conversación con Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Cindy Nahuelcoy, exárbitra chilena

Cindy Nahuelcoy, exárbitra chilena

12:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este jueves, en el partido de despedida de José “Pepe” Rojas en el Estadio Nacional, la exárbitra nacional Cindy Nahuelcoy volvió a dirigir un partido de fútbol, luego de la polémica causa judicial que mantuvo con el arbitraje chileno, específicamente con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, la ahora influencer y creadora de contenido se refirió al nuevo rumbo que ha tomado su vida tras dejar el referato profesional.

“La verdad es que ahora estoy en otra etapa, haciendo otras cosas, con otros objetivos. No sería probable volver a arbitrar, porque yo demandé a la ANFP, así que es complicado. Uno extraña arbitrar, pero el contexto en general es complejo. Prefiero vivir la vida que estoy viviendo ahora. Si no hubiera pasado lo que pasó, seguiría estancada en lo mismo”, comenzó señalando la chilena de 37 años.

Revisa también:

ADN

“Yo cumplí todos mis sueños dentro del arbitraje. Hubiera seguido con las mismas personas, que me fueron quitando oportunidades. Si hubiera continuado, quizás igual habría desaparecido, pero en silencio”, agregó.

Respecto a su salida del arbitraje, explicó: “Yo tampoco pensé que fuera a ser así. Siempre dije que cuando cumpliera 45 años iban a tener que echarme del arbitraje para irme, pero en el camino pasan otras cosas y hay que tomar decisiones diferentes”.

Además, reveló que ha mantenido contacto con excompañeras, aunque eso les ha traído consecuencias. “He tenido contactos, pero tiene que ser en secreto, porque siempre hay repercusiones por parte de los jefes de ellas. Yo soy la ‘oveja negra’. De hecho, hubo personas que fueron despedidas porque me apoyaron en ese momento”, afirmó.

Su nueva vida fuera de las canchas

Luego de dejar el arbitraje profesional, Cindy Nahuelcoy decidió incursionar en la creación de contenido para adultos como forma de sustento económico, sin imaginar que la recepción en plataformas digitales sería tan positiva.

Ahora estoy en Arsmate y OnFire; tengo una botillería; hago publicidades de casinos y otras actividades. También estoy abierta a realities y otros ‘pitutos’. Hoy me va mucho mejor económicamente”, cerró la exárbitra.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad