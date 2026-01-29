Este jueves, en el partido de despedida de José “Pepe” Rojas en el Estadio Nacional, la exárbitra nacional Cindy Nahuelcoy volvió a dirigir un partido de fútbol, luego de la polémica causa judicial que mantuvo con el arbitraje chileno, específicamente con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, la ahora influencer y creadora de contenido se refirió al nuevo rumbo que ha tomado su vida tras dejar el referato profesional.

“La verdad es que ahora estoy en otra etapa, haciendo otras cosas, con otros objetivos. No sería probable volver a arbitrar, porque yo demandé a la ANFP, así que es complicado. Uno extraña arbitrar, pero el contexto en general es complejo. Prefiero vivir la vida que estoy viviendo ahora. Si no hubiera pasado lo que pasó, seguiría estancada en lo mismo”, comenzó señalando la chilena de 37 años.

“Yo cumplí todos mis sueños dentro del arbitraje. Hubiera seguido con las mismas personas, que me fueron quitando oportunidades. Si hubiera continuado, quizás igual habría desaparecido, pero en silencio”, agregó.

Respecto a su salida del arbitraje, explicó: “Yo tampoco pensé que fuera a ser así. Siempre dije que cuando cumpliera 45 años iban a tener que echarme del arbitraje para irme, pero en el camino pasan otras cosas y hay que tomar decisiones diferentes”.

Además, reveló que ha mantenido contacto con excompañeras, aunque eso les ha traído consecuencias. “He tenido contactos, pero tiene que ser en secreto, porque siempre hay repercusiones por parte de los jefes de ellas. Yo soy la ‘oveja negra’. De hecho, hubo personas que fueron despedidas porque me apoyaron en ese momento”, afirmó.

Su nueva vida fuera de las canchas

Luego de dejar el arbitraje profesional, Cindy Nahuelcoy decidió incursionar en la creación de contenido para adultos como forma de sustento económico, sin imaginar que la recepción en plataformas digitales sería tan positiva.

“Ahora estoy en Arsmate y OnFire; tengo una botillería; hago publicidades de casinos y otras actividades. También estoy abierta a realities y otros ‘pitutos’. Hoy me va mucho mejor económicamente”, cerró la exárbitra.