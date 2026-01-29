;

Esteban Pavez es presentado en su nuevo club tras dejar Colo Colo: “Jerarquía y experiencia para el mediocampo”

El ahora excapitán de los albos fue anunciado como flamante refuerzo de Alianza Lima.

Colo Colo continúa con la preparación de su plantel para la temporada 2026, proceso en el que ahora deberá seguir sumando refuerzos tras la repentina salida de Esteban Pavez.

El ahora excapitán de los albos dejó el país para viajar a Perú y firmar por Alianza Lima, club que este jueves oficializó su contratación.

¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos”, escribió el conjunto inca en su presentación a través de redes sociales.

Uno de los factores más decisivos para que el volante de 35 años partiera a tierras peruanas fue el llamado de Pablo Guede, actual entrenador de los “Íntimos”, quien ya dirigió a Pavez tanto en Colo Colo como en Tijuana de México.

Con esta salida, el “Huesi” cierra su cuarta etapa defendiendo los colores del “Cacique”, en la que alcanzó a sumar nueve títulos y asumir la jineta de capitán tras su regreso en el año 2022.

